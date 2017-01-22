Фанаты "Спартака" жестко поговорили с игроками перед дерби с ЦСКА

В воскресенье после тренировки "Спартака" в раздевалке команды состоялся разговор команды с ультрас красно-белых, в числе которых был известный фанат москвичей Амир Хуслюдтинов по кличке "Профессор".
Болельщики в жесткой форме, с использованием непарламентских выражений, высказали недовольство результатами и отношением хоккеистов к игре в этом сезоне.
Напомним, что перед принципиальным матчем против одного из лидеров чемпионата – ЦСКА – "Спартак" с 60 очками после 52 матчей занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 18 баллов.
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Тропическая гемангиома Мовсисяна
интересно в раздевалку Аризоны или Колорадо уже заглядывало быдло с отбитыми черепушками и металлическими пластинами, чтобы помочь поднять клуб с дна? ))) позорище на всю лигу)))
00:14
Artemonius
Ну всё,Спартак теперь не остановить)))
23:48 22 января
эстонский армеец
Ещё и от ЦСКА получите,что свои недосказали.)))
23:39 22 января