Фанаты "Спартака" жестко поговорили с игроками перед дерби с ЦСКА

В воскресенье после тренировки "Спартака" в раздевалке команды состоялся разговор команды с ультрас красно-белых, в числе которых был известный фанат москвичей Амир Хуслюдтинов по кличке "Профессор".

Болельщики в жесткой форме, с использованием непарламентских выражений, высказали недовольство результатами и отношением хоккеистов к игре в этом сезоне.

Напомним, что перед принципиальным матчем против одного из лидеров чемпионата – ЦСКА – "Спартак" с 60 очками после 52 матчей занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 18 баллов.

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