23:30 22 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Фанаты "Спартака" жестко поговорили с игроками перед дерби с ЦСКА

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В воскресенье после тренировки "Спартака" в раздевалке команды состоялся разговор команды с ультрас красно-белых, в числе которых был известный фанат москвичей Амир Хуслюдтинов по кличке "Профессор".

Болельщики в жесткой форме, с использованием непарламентских выражений, высказали недовольство результатами и отношением хоккеистов к игре в этом сезоне.

Напомним, что перед принципиальным матчем против одного из лидеров чемпионата – ЦСКА – "Спартак" с 60 очками после 52 матчей занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 18 баллов.

! Видео доступно по ссылке. Осторожно, запись содержит элементы ненормативной лексики (18+)

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

интересно в раздевалку Аризоны или Колорадо уже заглядывало быдло с отбитыми черепушками и металлическими пластинами, чтобы помочь поднять клуб с дна? ))) позорище на всю лигу)))

00:14

Artemonius

Ну всё,Спартак теперь не остановить)))

23:48 22 января

эстонский армеец

Ещё и от ЦСКА получите,что свои недосказали.)))

23:39 22 января

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