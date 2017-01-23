Фанаты "Спартака" схлестнулись с полицией

В конце второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - ЦСКА на фан-секторе красно-белых болельщики вывесили два баннера: "Танцы на льду" и "Меняйте коньки на балетки". Буквально через минуту два полицейских поднялись по лестнице, ведущей в сектор, и стали срывать эти баннеры, вступив в потасовку с фанатами, которые пытались отбить полотна. Им удалось вырвать только первый баннер и скрыть его на трибунах, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
Напомним, вчера болельщики "Спартака" в преддверии дерби в жесткой форме пообщались с игроками команды. Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором осудила поведение фанатов красно-белых.
историк79
Да, и ещё. Уважаемые красно-белые ультрас, профессора и прочие люди с пластинами в голове и ромбиком в сердце. Приходить в раздевалку профессионального клуба и требовать от профессионалов радения душой за традиции - это, мягко говоря, неуместно. Тут вам придётся, видимо, поменять всё своё мировоззрение. Хоккеисты выполняют план тренера на игру. Выполняют в силу своих умений. Если они это будут плохо делать, их выставят на трансфер отказов. Это повлечёт уменьшение их зарплаты. Они прекрасно и без вас знают, где они хуже сыграли, а где лучше. Они стараются и без ваших нелепых заходов в раздевалку, и без ваших нелепых баннеров. И никогда, поверьте, никогда ни один профессионал не будет играть за традиции. Эта черта характерна для любительского спорта. Ну путайте. И последнее. Если вы сейчас поднимете меня на смех, я нисколько не удивлюсь.
22:23
историк79
Попробую растолковать. А где, собственно та грань, которая отличит допустимое от недопустимого. Кто её проведёт? В словах "танцы на льду" в значениях(!) слов оскорбления, вроде бы и нет. Но общий смысл(!) явно оскорбительный. И, допустив малое оскорбление, лига даст карт-бланш для развития ситуации. Таким макаром хоккей рискует превратиться в футбол в смысле боления.
22:11
Slim Taller
Не питаю симпатий к спартаковским болельщикам,но криминала в этих баннерах не увидел.
22:05
Alpav
Историк79 Ребенок увидит на баннер Танцы на льду, спросит папу, что он означает. Тот объяснит в 2-3 словах и они продолжат смотреть хоккей. Не каждый еще и заметит. Когда на секторе полиция из ничего устраивают замес - это, конечно, для детей гораздо полезнее.
21:52
Жорик Вартанов
историк79_________ да согласен, детям рано еще читать такие слова "Танцы на льду" )
21:42
историк79
Динамо Клин//// Попробую предположить. КХЛ позиционирует себя как лигу культурного боления. Никаких драк, никаких оскорблений и (красно-белого) душевного надрыва. На хоккей приходят взрослые люди после работы, с детьми. С ДЕТЬМИ!
21:39
Динамо Клин
А что криминального в этих баннерах?
21:27