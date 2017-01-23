Фанаты "Спартака" схлестнулись с полицией

В конце второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - ЦСКА на фан-секторе красно-белых болельщики вывесили два баннера: "Танцы на льду" и "Меняйте коньки на балетки". Буквально через минуту два полицейских поднялись по лестнице, ведущей в сектор, и стали срывать эти баннеры, вступив в потасовку с фанатами, которые пытались отбить полотна. Им удалось вырвать только первый баннер и скрыть его на трибунах, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

Напомним, вчера болельщики "Спартака" в преддверии дерби в жесткой форме пообщались с игроками команды. Позже КХЛ выступила с заявлением, в котором осудила поведение фанатов красно-белых.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА