Четыре игрока из МХЛ сыграют в Матче звезд КХЛ

Представители дивизионов Матча звезд КХЛ во время жеребьевки выбрали молодых игроков МХЛ, которые примут участие в главном матче Астаны.

За дивизион Боброва будет играть нападающий Герман Волошин из "Амурских тигров", за дивизион Тарасова – форвард "Локо" Николай Коваленко, за дивизион Харламова – нападающий "Алмаза" Игорь Гераськин, форвард "Стальных Лис" Егор Коробкин выступит за команду дивизиона Чернышева.

Напомним, что 13 января состоится мастер-шоу от игроков, а 14-го числа – сама игра.