Борис Майоров: "Спартак" делил арену с "Динамо", почему не сможет с ЦСКА?"

Двукратный олимпийский чемпион и председатель совета ветеранов "Спартака" Борис Майоров прокомментировал переезд ЦСКА на арену в "Парк легенд", где базируются красно-белые. По его словам, никаких проблем с "сожительством" команд быть не должно.

– Нормально отношусь к переезду армейцев в "Парк легенд", – заявил Майоров. – С "Динамо" мы же делили арену, а почему не сможем с ЦСКА? Разницы никакой. Соперничество – это четыре раза в году, и не имеет никакого значения. Вряд ли из-за этого матчи станут принципиальными. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В следующем сезоне ЦСКА и "Спартак" будут играть в "Парке легенд", "Динамо", скорее всего, переедет в "Лужники" //

Игорь Есмантович: "Соседство со "Спартаком" будет смущать, но мы переезжаем ради болельщиков"