Игорь Есмантович: "Соседство со "Спартаком" будет смущать, но мы переезжаем ради болельщиков"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил "СЭ" информацию о переезде клуба на арену в "Парке легенд" на ближайшие пять лет. Глава отметил, что соседство со "Спартаком" будет смущать команду.

– Теперь арена в "Парке легенд" является домашней для ЦСКА на ближайшие пять лет, – сообщил Есмантович. – Конечно, будет смущать соседство со "Спартаком". Но мы делаем это для наших болельщиков, которым будет комфортнее посещать матчи на современной арене. Проект строительства собственного спортивного комплекса во Мневниках находится в проработке. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В следующем сезоне ЦСКА и "Спартак" будут играть в "Парке легенд", "Динамо", скорее всего, переедет в "Лужники"