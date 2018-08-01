Богдан Киселевич: "Успех Головина в "Монако" заново откроет дорогу для наших футболистов в Европу"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Александр Головин станет сильнее в "Монако". По его мнению, в случае успеха воспитанника ЦСКА​ во Франции, другие российские игроки могут отправиться играть в Европу.

– Что думаете про отъезд Головина в "Монако"?

– Хочется, чтобы у него получилось. Сейчас не так пристально слежу за футболом, не знаю уровень французской лиги. Но желаю, чтобы наш игрок зацепился, чтобы его взяли не лавку полировать, а ставили в состав. Понятно, что поначалу будет тяжело. Он выйдет из зоны комфорта. Но я думаю, что он переборет себя и станет намного сильнее. Тогда это заново откроет дорогу для наших футболистов в Европу, чтобы никто не боялся уезжать, все старались расти, развиваться, и рос уровень российской лиги. (Михаил ЗИСЛИС)

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