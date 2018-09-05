"Барыс" разгромил "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:1. Единственную шайбу в составе хозяев забросил нападающий Юусо Пуустинен. У гостей отличились форварды Патрис Кормье, Роман Старченко, Андре Петерссон, Павел Акользин, Мэтт Фраттин, а также защитник Даррен Дитц.
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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Барыс" (Астана) - 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)
Голы: Кормье - 1 (бол., Михайлис, Дитц), 23:42 - 0:1. Дитц - 1 (Фраттин), 25:44 - 0:2. Старченко - 1 (бол., Михайлис, Кормье), 42:54 - 0:3. Петерссон - 1 (бол., Боченски, Фраттин), 46:46 - 0:4. Акользин - 1 (Блэкер, Гренц), 47:56 - 0:5. Пуустинен - 1 (Руохомаа), 57:25 - 1:5. Фраттин - 1 (п.в., Кормье), 58:59 - 1:6.
Вратари: Ежов (Макаров, 25:44, 57:23 - 57:25, 58:19 - 58:59) - Карлссон.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 36 (14+11+11) - 28 (8+10+10).
Судьи: Овчинников, Ромасько.
5 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".