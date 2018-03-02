Антон Белов: "На концерт Елки не собирался"

Защитник СКА Антон Белов поздравил "Северсталь" с выходом в плей-офф КХЛ и сообщил, что не собирался на концерт Елки, который был отменен из-за переноса серии армейцев против череповчан.

– Серия с "Северсталью" формально началась еще вчера.

– Хотелось бы поздравить ребят, потому что они свою задачу выполнили – попали в плей-офф. Надеюсь, это им поможет сохранить прописку в плей-офф. У нас был не самый оптимальный состав. Наши ребята только с Олимпиады вернулись. У них акклиматизация идет. Игра была вязкой, соперник играл осторожно, счет говорит сам за себя.

– Собирались на концерт Елки?

– Нет, я на такое не ходок.

– Перенос поможет СКА?

– Так получилось, что лишний день отдыха. Мы в любом случае планомерно готовились.

– Я слышал, что вам поставили очень неприятный диагноз с коленом.

– Сначала говорили одно, потом второе. В итоге решили залезть в колено и посмотреть. И только тогда стало ясно, что все, что до этого делали, было потерей времени. Сейчас все нормально и ничего не беспокоит. (Игорь ЕРОНКО)