Антипин и Кулемин перейдут в "Магнитку", клуб потратит на их контракты почти 900 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", магнитогорский "Металлург" подпишет трехлетние контракты с защитником Виктором Антипиным и нападающим Николаем Кулеминым.

При этом Антипин будет получать в уральском клубе по 125 миллионов рублей в год, а Кулемин заработает за три сезона полмиллиарда рублей.

25-летний Виктор Антипин в прошлом сезоне провел 47 матчей за "Баффало" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (0+10) очков. 31-летний Николай Кулемин в 13 матчах за "Айлендерс" набрал 3 (1+2) очка. (Алексей ШЕВЧЕНКО)