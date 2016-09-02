Ансель Галимов: "Артюхин всего лишь дал понюхать мне крагу"

Нападающий московского "Динамо" Ансель Галимов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1) рассказал о своей стычке с нападающим соперника Евгением Артюхиным. Форвард добавил, что бело-голубые не испытывают чувство эйфории и продолжают настраиваться на каждую игру, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– У вас случилась стычка с Артюхиным. Не больно, когда он так за лицо тащит?

– Нет, дал понюхать крагу мне (улыбается). Чем пахнет? Постирана (смеется).

– Возвращение Вишневского и Цветкова повлияло на игру?

– Конечно, это наши лидеры и мастера. Мы должны брать с них пример.

– Сезон идет без поражений. Чем объясните?

– Все вопросы к тренерам по физподготовке (улыбается).

– Впереди матч с "Авангардом".

– Завтра будет новый день. Будем так же выходить и настраиваться. Эйфория? Не знаю, что это такое (смеется).