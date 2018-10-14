Андрей Скабелка: "Много ошибались под давлением"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка подвел итоги матча с "Авангардом" (3:5) на пресс-конференции.

- Хозяева были быстрее нас, выиграли много единоборств, - заявил Скабелка. - Мы допускали много ошибок под давлением соперника, поэтому проиграли.

- Три броска в первом периоде о чем говорят?

- Мы знаем, что соперник делает по 50-60 бросков за матч. Мы заходили в зону, хотели выводить игрока на бросок, но хозяева много блокировали - заслуга соперника.

- Большинством довольны?

- Да, вроде два забили. Поражением не доволен, есть моменты, в которых не все так плохо. (Евгений Белоусов)

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