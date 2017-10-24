Андрей Назаров: "Нефтехимику" в матче против "Магнитки" удалось навязать свою игру"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (3:1) поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Специалист также подчеркнул, что его команде удалось навязать свою игру.

– Настраивались на этот матч, – цитирует клубная пресс-служба Назарова. – Пытались в первых десяти минутах навязать свою игру. Это нам удалось. Затем уверенные действия Ежова нас держала в игре. Благодарен ребятам за то, что бились, болельщикам за то, что нас здорово поддерживали.

– Сейчас в заявку на матч стали попадать молодые ребята. Это политика клуба или вы доверяете им?

– Причем здесь политика клуба. В состав попадает тот, кто лучше выглядит на данное время.

–Игру Шафигуллина оцените, пожалуйста…

– Молодой, перспективный, хороший игрок. Старается. Я рад за него, что у него получается.