Андрей Назаров: "Арбитры всегда правы"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров отметил, что он никогда не комментирует судейство. По словам специалиста, арбитры всегда правы. Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Сибирью" и "Нефтехимиком" завершился победой команды из Нижнекамска со счетом 6:2.

– Эпизод с травмой Павла Порядина в матче с "Сибирью"? На мой взгляд, там все было ясно, – приводит слова Назарова russia-hockey.ru. – Судьи сразу обозначили жесткую линию – на первых же минутах "5+20" получил наш молодой нападающий Эдуард Гиматов. Через несколько смен сразу после вбрасывания Порядина ударили в голову, причем соперника он даже не видел. Фол?! Был уверен, что уважаемые рефери будут четко следовать заданной им же линии. Однако они подъехали и сказали, что ничего не произошло. Любопытно. В целом же в Новосибирске мы увидели тот хоккей, который так интересен болельщикам и который ведет нашу лигу, наши СМИ вперёд. Это самое главное.

Стычка с участием Никиты Квартальнова? Во-первых, никогда не комментирую судейство, арбитры всегда правы. Во-вторых, главное то, что нашего новичка Квартальнова, полетевшего на защиту партнера, оценила команда. Это был настоящий хоккей, в который умеет играть "Нефтехимик" и который так ценят Нижнекамск, Новосибирск и другие хоккейные столицы страны. Ребята становятся командой.