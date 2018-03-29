Андрей Кузьменко: "В обороне СКА и ЦСКА играли не очень"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции. 22-летний форвард во встрече с питерцами оформил хет-трик, третья шайба стала победной для его команды.

- Светлаков приехал, благодаря ему у нас получилась хорошая тройка. Будем работать дальше, - сказал Кузьменко. - Сегодня обе команды в обороне играли не очень. И я был удивлен такому количеству голов. Но у обеих команд очень сильная атака. И с этой стороны – нет удивления. Не знаю, будет ли и дальше такая результативность. Силы ведь тоже не безграничны. Где-то поэкономнее надо будет сыграть.

Первый период прошел боязно, я боялся ошибиться. А после того, как Григоренко забил, полегче стало. И мы начали спокойно играть. Ждем Шумакова и Шалунова. Они лидеры нашей команды, и мы ждем, что они нас усилят. Выздоровления им.

СКА - ЦСКА. Девять шайб и победа москвичей в овертайме //

Трансляция матча СКА - ЦСКА