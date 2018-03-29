СКА - ЦСКА. Девять шайб и победа москвичей в овертайме

ЦСКА на выезде обыграл СКА (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции. Гости трижды вели счете, но хозяева площадки сумели перевести игру в овертайм. Победу московской команде принес точный бросок Андрея Кузьменко, который стал автором хет-трика.
В основное время по 2 очка у победителей набрали Михаил Григоренко (1+1), Александр Попов (1+1) и Кирилл Капризов (0+2). У проигравших по 2 балла за результативность в активе Павла Дацюка (1+1), Никиты Гусева (1+1) и Артема Зуба (0+2).
Второй матч в серии состоится в субботу, 31 марта. Начало игры 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Последующие игры серии запланированы на 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
Финал
Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 4:5 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)
Голы: Дацюк - 4 (Зуб, Гусев), 6:36 - 1:0. Григоренко - 6 (Попов, Капризов), 20:59 - 1:1. Кузьменко - 2 (Петров, Нестеров), 25:01 - 1:2. Прохоркин - 1 (Рыков, Барабанов), 25:13 - 2:2. Попов - 2 (Григоренко, Капризов), 28:39 - 2:3. Гусев - 4 (бол., Дацюк, Войнов), 32:06 - 3:3. Кузьменко - 3 (Светлаков), 49:20 - 3:4. Плотников - 1 (Хафизуллин, Зуб), 51:41 - 4:4. Кузьменко - 4 (Скотт, Киселевич), 66:35 - 4:5.
Вратари: Коскинен - Сорокин.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 29 (9+10+9+1) - 39 (13+15+6+5).
Судьи: Наумов, Раводин.
29 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 0-1
Опрос
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Павел Дацюк
- Никита Гусев
- Михаил Григоренко
- Александр Попов (хоккей)
- Кирилл Капризов
- Андрей Кузьменко
- Артем Зуб
ну я
Пока обольщаться не чему, но сегодня неплохо. Большинство-это конечно ужас. Но в остальном нормально. Ждём продолжения
22:41
fifa_guru
Lars Berger Лично мне игра очень понравилась. Класс! Конечно, по мнению "экспертов", она не может в принципе сравнится с "Ванкувер" - "Аризона", но...) // не, завтра Бостон с Тампой за лидерство в Атлантике, и нуждающиеся в очках Питтсбург - Джерси ;)
22:41
Millwall82
Ю.Ю., Автомобилист это ведомственная команда? Оо.
22:41
ravilius777
но хоккей был хороший сегодня, чё не говори, уровень серьезный даже по меркам НХЛ, выше среднего хочется верить
22:41
П_о_в_а_р_
ВВладимир ravilius777 - московский футбольный спартак изначально именовался "ПИЩЕВИК", так как он был организован объединением столовых Москвы!!! ------------------------- Да, именно поэтому я с децтва за Спартак!!!
22:40
Ю.Ю.
ravilius777 ============== СКА это на всю жизнь фарм клуб Центрального, имени Ленина, всемогущего, всех в рот едущего ____________ Да брось. Головной офис это всего лишь подразделение Почты СССР, ибо завалили повестками всю страну.
22:40
Millwall82
armi, ничего что начиная с 17 года прошлого века, все деньги государства сконцентрированы в одном городе государстве, куда начиная с советских времен пытались так попасть спортсмены.
22:39
П_о_в_а_р_
ravilius777 Millwall82 ------------------- Девочки, не ссорьтесь.
22:39
ravilius777
ВВладимир... мясокомбинат, поросят там резали, а после вспомнили про раба
22:38
П_о_в_а_р_
Купленная победа. Грустно за отечественный хоккей.(((
22:38
Millwall82
ravilius777, боюсь если царя свергнут, то под статью прежде всего попадут все его олигархи-друзья. Например Федун, Аликперов, Роттенберги, Тимченко и прочие.
22:38
armi
Millwall82 А чего тогда на этой ветке делаешь? А кто такой твой бомж и чем и как он дышит мы и так знаем. Ты бы постыдился здесь распинаться за ЕДИНСТВЕННУЮ команду при таких РЕСУРСАХ Газпрома!!! Ненавидите Москву? А она дала и футболу и хоккею в несколько раз больше команд-чемпионов, чем Питер. Вы вообще надоели со своим нытьем из "культурной столицы".
22:37
Ю.Ю.
Millwall82 _____________ А волейбольный Автомобилист не напрягал?
22:37
ravilius777
СКА это на всю жизнь фарм клуб Центрального, имени Ленина, всемогущего, всех в рот едущего
22:35
ravilius777
Millwall82 ... твой газпрем проект закроют как пу не станет, алеша
22:34
ВВладимир
ravilius777 - вроде бы Ничушкин был с шайбой
22:33
Millwall82
В том плане, что за СКА и ЦСКА никогда не симпатизировал. Для меня это 2 одинаковые команды.
22:32
Lars Berger
Лично мне игра очень понравилась. Класс! Конечно, по мнению "экспертов", она не может в принципе сравнится с "Ванкувер" - "Аризона", но...) Короче, у нас отличная хоккейная лига! И - точка.
22:32
armi
МОЛОДЦЫ!!!!!! Дожали!!! Но проблема с расслабухой после забитой шайбы все же имеет место быть.
22:31
ВВладимир
ravilius777 - московский футбольный спартак изначально именовался "ПИЩЕВИК", так как он был организован объединением столовых Москвы!!!
22:31
Millwall82
Ю.Ю., Зенит это Зенит. Это единственный Зенит до последнего времени (во всех видах спорта). А коней, динам, спартаков в советское время и сейчас было полным-полно. Ведомственные команды, Зенит никогда в советское время такой командой не был. И да, мне армейские цвета всегда были чужды, потому хоккей и не люблю.
22:31
ravilius777
Понь-Огонь
22:30
Упёртый русский
Да, с большинством у ЦСКА не очень... Нестеров сыграл плохо. Но Кузьменко, Капризов, Попов, Григо - очень прилично. У СКА Ковальчук вообще играл? Или его с Вадиком посадили? Белов, Рыков - слабенько. Дац с Гусем - на уровне...
22:30
spetrov
Каждый день приносит что-то интересное. Теперь Millwall82, оказывается, пони или даже пищевик. Каких только комментариев не встретишь.
22:29
ravilius777
ВВладимир... если бы он на ведении его сбил, то буллит, а он без шайбы был
22:28
Ю.Ю.
Millwall82 ______________ А "Зенит" не напрягает? Может попробуешь вернуть исконное название "Сталинец"?
22:28
Neuturungal
СКА больше вымотался в этом сезоне, и коль скоро в этой серии СКА издох уже в первом матче, вероятность повторения 2016 года очень велика. ЦСКА в отличной форме, и шансов у СКА выиграть следующий матч я как-то не вижу.
22:28
ВВладимир
Подскажите знатоки. Разве на буллит не тянул, когда Белов сбил Ничушкина?
22:27
Al Rains
Все молодцы!!! Но Кузьменко, Капризов, Григоренко и Попов порадовали особенно!!! Отдельное спасибо тренерскому штабу!!!
22:26
ravilius777
Millwall82 какие же вы кони, пони максимум... хотя может и пищевик, сосиска же...
22:26