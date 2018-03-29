СКА - ЦСКА. Девять шайб и победа москвичей в овертайме

ЦСКА на выезде обыграл СКА (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции. Гости трижды вели счете, но хозяева площадки сумели перевести игру в овертайм. Победу московской команде принес точный бросок Андрея Кузьменко, который стал автором хет-трика.

В основное время по 2 очка у победителей набрали Михаил Григоренко (1+1), Александр Попов (1+1) и Кирилл Капризов (0+2). У проигравших по 2 балла за результативность в активе Павла Дацюка (1+1), Никиты Гусева (1+1) и Артема Зуба (0+2).

Второй матч в серии состоится в субботу, 31 марта. Начало игры 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Последующие игры серии запланированы на 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

Финал

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 4:5 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)

Голы: Дацюк - 4 (Зуб, Гусев), 6:36 - 1:0. Григоренко - 6 (Попов, Капризов), 20:59 - 1:1. Кузьменко - 2 (Петров, Нестеров), 25:01 - 1:2. Прохоркин - 1 (Рыков, Барабанов), 25:13 - 2:2. Попов - 2 (Григоренко, Капризов), 28:39 - 2:3. Гусев - 4 (бол., Дацюк, Войнов), 32:06 - 3:3. Кузьменко - 3 (Светлаков), 49:20 - 3:4. Плотников - 1 (Хафизуллин, Зуб), 51:41 - 4:4. Кузьменко - 4 (Скотт, Киселевич), 66:35 - 4:5.

Вратари: Коскинен - Сорокин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (9+10+9+1) - 39 (13+15+6+5).

Судьи: Наумов, Раводин.

29 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 0-1