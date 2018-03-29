22:18 | Хоккей — КХЛ

СКА - ЦСКА. Девять шайб и победа москвичей в овертайме

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ЦСКА на выезде обыграл СКА (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции. Гости трижды вели счете, но хозяева площадки сумели перевести игру в овертайм. Победу московской команде принес точный бросок Андрея Кузьменко, который стал автором хет-трика.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 4:5 ОТ. Питерцы уступили москвичам в первой встрече серии.СКА - ЦСКА: хоккей на миллиарды

В основное время по 2 очка у победителей набрали Михаил Григоренко (1+1), Александр Попов (1+1) и Кирилл Капризов (0+2). У проигравших по 2 балла за результативность в активе Павла Дацюка (1+1), Никиты Гусева (1+1) и Артема Зуба (0+2).

Второй матч в серии состоится в субботу, 31 марта. Начало игры 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Последующие игры серии запланированы на 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

Финал

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 4:5 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)

Голы: Дацюк - 4 (Зуб, Гусев), 6:36 - 1:0. Григоренко - 6 (Попов, Капризов), 20:59 - 1:1. Кузьменко - 2 (Петров, Нестеров), 25:01 - 1:2. Прохоркин - 1 (Рыков, Барабанов), 25:13 - 2:2. Попов - 2 (Григоренко, Капризов), 28:39 - 2:3. Гусев - 4 (бол., Дацюк, Войнов), 32:06 - 3:3. Кузьменко - 3 (Светлаков), 49:20 - 3:4. Плотников - 1 (Хафизуллин, Зуб), 51:41 - 4:4. Кузьменко - 4 (Скотт, Киселевич), 66:35 - 4:5.

Вратари: Коскинен - Сорокин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (9+10+9+1) - 39 (13+15+6+5).

Судьи: Наумов, Раводин.

29 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 0-1

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КОММЕНТАРИИ (44)
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ну я

Пока обольщаться не чему, но сегодня неплохо. Большинство-это конечно ужас. Но в остальном нормально. Ждём продолжения

22:41

fifa_guru

Lars Berger Лично мне игра очень понравилась. Класс! Конечно, по мнению "экспертов", она не может в принципе сравнится с "Ванкувер" - "Аризона", но...) // не, завтра Бостон с Тампой за лидерство в Атлантике, и нуждающиеся в очках Питтсбург - Джерси ;)

22:41

Millwall82

Ю.Ю., Автомобилист это ведомственная команда? Оо.

22:41

ravilius777

но хоккей был хороший сегодня, чё не говори, уровень серьезный даже по меркам НХЛ, выше среднего хочется верить

22:41

П_о_в_а_р_

ВВладимир ravilius777 - московский футбольный спартак изначально именовался "ПИЩЕВИК", так как он был организован объединением столовых Москвы!!! ------------------------- Да, именно поэтому я с децтва за Спартак!!!

22:40

Ю.Ю.

ravilius777 ============== СКА это на всю жизнь фарм клуб Центрального, имени Ленина, всемогущего, всех в рот едущего ____________ Да брось. Головной офис это всего лишь подразделение Почты СССР, ибо завалили повестками всю страну.

22:40

Millwall82

armi, ничего что начиная с 17 года прошлого века, все деньги государства сконцентрированы в одном городе государстве, куда начиная с советских времен пытались так попасть спортсмены.

22:39

П_о_в_а_р_

ravilius777 Millwall82 ------------------- Девочки, не ссорьтесь.

22:39

ravilius777

ВВладимир... мясокомбинат, поросят там резали, а после вспомнили про раба

22:38

П_о_в_а_р_

Купленная победа. Грустно за отечественный хоккей.(((

22:38

Millwall82

ravilius777, боюсь если царя свергнут, то под статью прежде всего попадут все его олигархи-друзья. Например Федун, Аликперов, Роттенберги, Тимченко и прочие.

22:38

armi

Millwall82 А чего тогда на этой ветке делаешь? А кто такой твой бомж и чем и как он дышит мы и так знаем. Ты бы постыдился здесь распинаться за ЕДИНСТВЕННУЮ команду при таких РЕСУРСАХ Газпрома!!! Ненавидите Москву? А она дала и футболу и хоккею в несколько раз больше команд-чемпионов, чем Питер. Вы вообще надоели со своим нытьем из "культурной столицы".

22:37

Ю.Ю.

Millwall82 _____________ А волейбольный Автомобилист не напрягал?

22:37

ravilius777

СКА это на всю жизнь фарм клуб Центрального, имени Ленина, всемогущего, всех в рот едущего

22:35

ravilius777

Millwall82 ... твой газпрем проект закроют как пу не станет, алеша

22:34

ВВладимир

ravilius777 - вроде бы Ничушкин был с шайбой

22:33

Millwall82

В том плане, что за СКА и ЦСКА никогда не симпатизировал. Для меня это 2 одинаковые команды.

22:32

Lars Berger

Лично мне игра очень понравилась. Класс! Конечно, по мнению "экспертов", она не может в принципе сравнится с "Ванкувер" - "Аризона", но...) Короче, у нас отличная хоккейная лига! И - точка.

22:32

armi

МОЛОДЦЫ!!!!!! Дожали!!! Но проблема с расслабухой после забитой шайбы все же имеет место быть.

22:31

ВВладимир

ravilius777 - московский футбольный спартак изначально именовался "ПИЩЕВИК", так как он был организован объединением столовых Москвы!!!

22:31

Millwall82

Ю.Ю., Зенит это Зенит. Это единственный Зенит до последнего времени (во всех видах спорта). А коней, динам, спартаков в советское время и сейчас было полным-полно. Ведомственные команды, Зенит никогда в советское время такой командой не был. И да, мне армейские цвета всегда были чужды, потому хоккей и не люблю.

22:31

ravilius777

Понь-Огонь

22:30

Упёртый русский

Да, с большинством у ЦСКА не очень... Нестеров сыграл плохо. Но Кузьменко, Капризов, Попов, Григо - очень прилично. У СКА Ковальчук вообще играл? Или его с Вадиком посадили? Белов, Рыков - слабенько. Дац с Гусем - на уровне...

22:30

spetrov

Каждый день приносит что-то интересное. Теперь Millwall82, оказывается, пони или даже пищевик. Каких только комментариев не встретишь.

22:29

ravilius777

ВВладимир... если бы он на ведении его сбил, то буллит, а он без шайбы был

22:28

Ю.Ю.

Millwall82 ______________ А "Зенит" не напрягает? Может попробуешь вернуть исконное название "Сталинец"?

22:28

Neuturungal

СКА больше вымотался в этом сезоне, и коль скоро в этой серии СКА издох уже в первом матче, вероятность повторения 2016 года очень велика. ЦСКА в отличной форме, и шансов у СКА выиграть следующий матч я как-то не вижу.

22:28

ВВладимир

Подскажите знатоки. Разве на буллит не тянул, когда Белов сбил Ничушкина?

22:27

Al Rains

Все молодцы!!! Но Кузьменко, Капризов, Григоренко и Попов порадовали особенно!!! Отдельное спасибо тренерскому штабу!!!

22:26

ravilius777

Millwall82 какие же вы кони, пони максимум... хотя может и пищевик, сосиска же...

22:26

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