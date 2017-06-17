Алексей Терещенко: "Три месяца игроки и сотрудники "Динамо" не получают зарплату"

Нападающий "Динамо" Алексей Терещенко выступил на специальной пресс-конференции игроков бело-голубых. Форвард сообщил, что на протяжении трех месяцев хоккеисты и другие сотрудники клуба не получают заплату.

– На протяжении трех месяцев сотрудники клуба, школы и игроки не получают зарплаты. Нас заставляют расторгать старые контракты без выплаты долгов. Мы получаем новости из СМИ и оттуда мы узнаем о якобы переговорах с нами. Непонятная позиция и КХЛ, которая ничего не делает, - сказал Терещенко. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Ранее стало известно, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Команда примет участие в чемпионате КХЛ, однако пока непонятно, кто будет выступать в ее составе. Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" не собирается выплачивать долги хоккеистам, а те, в свою очередь – выступать за клуб, пока не заплатят причитающееся за предыдущий сезон.