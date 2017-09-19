Алексей Терещенко подписал контракт с московским "Динамо"

Нападающий Алексей Терещенко подписал новый контракт с московским "Динамо", информирует пресс-служба клуба. О сроках соглашения с 36-летним хоккеистом не сообщается. Он будет выступать под 27-м номером.

В прошлом сезоне Терещенко провел 40 матчей за бело-голубых, в которых набрал 24 (6+18) очка. В конца сезона он получил тяжелую травму, после которой проходил длительный курс восстановления.

Всего на счету форварда в КХЛ 510 игр и 270 (110+60) набранных очков.