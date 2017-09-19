Алексей Терещенко подписал контракт с московским "Динамо"

Нападающий Алексей Терещенко подписал новый контракт с московским "Динамо", информирует пресс-служба клуба. О сроках соглашения с 36-летним хоккеистом не сообщается. Он будет выступать под 27-м номером.
В прошлом сезоне Терещенко провел 40 матчей за бело-голубых, в которых набрал 24 (6+18) очка. В конца сезона он получил тяжелую травму, после которой проходил длительный курс восстановления.
Всего на счету форварда в КХЛ 510 игр и 270 (110+60) набранных очков.
ОФИЦИАЛЬНО!– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 19 сентября 2017 г.
Алексей Терещенко подписал контракт с ХК "Динамо" и готов выйти на лед в ближайших играх:https://t.co/XrYxncp9lj#МыДинамо pic.twitter.com/8nQtxUgTcz
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https://dynamo.ru/news/9674-aleksey_tereschenko_podpisal_kontrakt_s____dinamo__
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