Алексей Сопин: "Рад переходу в "Динамо", готов на любую роль"

Нападающий московского "Динамо" Алексей Сопин в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он доволен тем, что будет выступать за бело-голубых. По его словам, он готов выполнять любую роль.

– Сейчас вы играете в "Динамо" в силовом звене вместе с Евгением Артюхиным и Дмитрием Казионовым. Как относитесь к своей нынешней роли в команде?

– Очень доволен, что играю с этими ребятами. Это большие мастера. Еще раз повторю: я рад, что вернулся в "Динамо". И готов на любую роль. Да, мы довольно много времени проводим в меньшинстве. Пытаемся навязать сопернику силовой хоккей. Ну, а почему нет? Все звенья не могут быть ударными. Чтобы выиграть турнир, нужна сбалансированная команда, где у каждой тройки – своя задача. Сейчас мы заняли эту нишу.

– Согласен. Но ведь это отражается на вашей результативности.

– А вот это как раз задача нашего звена – найти золотую середину. Ведь если посмотреть по матчам – мы создаем много хороших моментов. А вот реализация действительно хромает. Надо ее улучшать. Необязательно выходить на лед и просто втыкаться.

– Ударное звено "Спартака" сдержать сумеете?

– Тут нельзя говорить об одно звене. Мы будем готовиться всей командой против четырех пятерок соперника. Но вот игру спецбригад в неравных составах, разберем, конечно, особо.

– В нынешнем составе "Динамо" вы – единственный, кто обыгрывал "Спартак" в этом сезоне. Успели с "Сибирью" победить спартаковцев. Научите – как?

– Это было в стартовом матче сезона. Победили за счет работоспособности и слаженных командных действий. Играли строго, на результат. Шайбы на себя ловили. Нам сейчас надо действовать также. Играть против "Спартака" без прокатов, максимально жестко и самоотверженно. Надо понимать, у соперника в составе очень техничные ребята. И им нельзя волю на льду давать.