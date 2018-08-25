Алексей Мурыгин: "Мне позвонил агент и дал понять, что меня могут пригласить в "Авангард"

Голкипер Алексей Мурыгин рассказал, как состоялся его переход в "Авангард".

- Мне позвонил агент, рассказал о ситуации в Омске. Дал понять, что может появиться работа. И в этот же день мне набрал Сергей Звягин (тренер "Авангарда" - прим. "СЭ"). Попросил быть на связи. И на четвертый день меня пригласили приехать, - цитирует хоккеиста официальный сайт клуба. - Что сказал главный тренер? Что нужно набирать форму. А дальше будет видно. Это логично, команду надо "догонять". Подтянуть "физику". Я занимался сам, но это все-таки не в команде работа. Сегодня уже была тренировка, отработал продуктивно, мне кажется. Старт дан - теперь будем работать.

31-летний Мурыгин будет выступать под 40 номером. Ранее голкипер играл за "Амур", "Металлург" (Магнитогорск) и "Локомотив". Всего в КХЛ хоккеист провел 271 матч, в которых пропустил 600 шайб и 26 раз сыграл на ноль. Мурыгин установил новый рекорд лиги по продолжительности "сухой" серии: 302 минуты и 11 секунд.