Александр Логинов: "Салават" хотел реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие три матча"

Защитник "Салавата Юлаева" Александр Логинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (3:0) подчеркнул, что его команда старалась больше бросать. Отметим, что хоккеист сегодня записал на свой счет заброшенную шайбу.

– В первую очередь нам хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие три матча, – цитирует клубная пресс-служба Логинова. – Мы не имеем права так дома играть, поэтому сегодня постарались максимально строго сыграть в обороне и выполнить тренерскую установку. Старались больше бросать, создавать моменты, а также попроще играли в большинстве. В какой-то степени это сработало.

– Сегодня уфимцы удачно сыграли в обороне. Что поменяли в защитных построениях?

– Мы каждый день об этом разговариваем с тренерами. Стараемся больше занимать середину площадки, а не расходиться по бортам и углам. Соперникам так играть сложнее. Мы это понимаем, а сегодня нам удалось выполнить эту установку. Мы надежно сыграли.

– Сегодня вы впервые вышли в роли капитана. Как себя чувствовали?

– Я когда-то в других командах уже выходил капитаном. Это приятно, спасибо за доверие и тренерскому штабу, и игрокам. На самом деле испытываешь невероятные ощущения. Это придает дополнительных эмоций и ответственность больше. У тебя нет права на ошибку, нельзя подводить ни себя, ни игроков, ни тренеров.

– Психологически тяжело было? Не нервничали?

– Нет, я уже не в том возрасте, чтобы нервничать.