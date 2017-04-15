Александр Кожевников: "Тренер сборной не имеет права вести себя так, как Воробьев"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "СЭ" отметил, что считает закономерным лидерство СКА в серии с "Металлургом" в финале Кубка Гагарина. Также он подчеркнул, что работа судей не повлияла на исход матчей. Напомним, что после четвертой игры противостояния разгорелся скандал в связи с удалением форварда "Магнитки" Даниса Зарипова, после которого армейцы и забросили шайбу, принесшую им победу в этой встрече.

– Соответствует ли, на ваш взгляд, уровень хоккея в серии СКА и "Магнитки" статусу финала?

– СКА и "Магнитка" вышли в финал по праву, на текущий момент это действительно две сильнейшие команды страны. А в очной дуэли все, как и обычно в таких случаях, решают мельчайшие нюансы. Все игры серии были упорными, но СКА чаще владел инициативой, больше бросал, чаще действовал "первым номером" – отсюда, наверное, и такой счет в серии.

– Много разговоров идет о судействе…

– Считаю, что судьи пока не влияли на исход матчей. Да, мелкие огрехи и неточности есть всегда, но каких-то судьбоносных ошибок я не видел. Во всяком случае, при обсуждении результатов я бы скорее говорил о чисто хоккейной составляющей игр, а не о судейском факторе.

– Сканадльной получилась четвертая игра серии – в кадр попала нецензурная брань Ильи Воробьева и Даниса Зарипова.

– Такое поведение не красит ни тренера, ни игрока. К тому же, давайте не забывать, что Илья Воробьев – тренер сборной страны, он должен, наоборот, подавать окружающим пример корректности. Ну не имеет права тренер сборной так себя вести! Представляю, как бы досталось Олегу Знарку, если бы он сделал нечто похожее.

– Чего ждете от продолжения серии?

– "Магнитка" абсолютно точно не сдастся и будет биться до последнего. В команде много опытных бойцов, а это в таких ситуациях очень важно. Предсказать исход финала не возьмусь.