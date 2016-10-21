Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (2:3 Б) отметил, что модель игры от обороны на выезде дает свои плоды. По словам специалиста, дальневосточники потратили очень много сил на то, чтобы взломать оборонительные редуты уфимской команды.

– Нам сегодня преподали хороший урок выездной игры, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – Соперник играл от обороны. Эта модель игры в гостях дает свои плоды. Видно, что команда опытная. У нас такого пока нет. Было очень тяжело взломать оборону соперника, мы потратили много сил, плохо вошли в игру. Где-то не хватило эмоций после прошлого матча. Здорово, что забили при игре "3 на 5" и сумели "вытащить" очень непростую встречу. Ребята сражались, за что им огромное спасибо.

– Что случилось с Блумом в серии буллитов?

– Есть небольшое повреждение. Сейчас сделают снимок, и вскоре мы узнаем диагноз.