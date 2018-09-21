Адвокат Знарка сделал заявление о переговорах тренера с московским "Динамо"

Петр Приходько, адвокат экс-наставника сборной России Олега Знарка, прокомментировал "СЭ" информацию о переговорах тренера с московским "Динамо".

- Информация по переговорам Знарка с ХК "Динамо" не соответствует действительности. Более того, указанные цифры в отношении запросов тренера выглядят вообще фантастикой в условиях современной экономики, - сказал Приходько. - Кто-то явно пытается дискредитировать руководство клуба и тренера. А источнику такой информации необходимо поднимать свой профессионализм не за счет распространения слухов, которые бьют по имиджу самого успешного тренера в России.

Ранее "СЭ" сообщал, что руководство московского "Динамо" провело первый раунд переговоров со Знарком.