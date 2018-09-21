Московское "Динамо" начало переговоры со Знарком, он хочет более 2 миллионов евро

Как стало известно "СЭ", руководство московского "Динамо" провело первый раунд переговоров с бывшим главным тренером сборной России, "Динамо" и СКА Олегом Знарком.

Специалист озвучил свои требования в случае, если возглавит тренерский штаб вместо Владимира Воробьева. За остаток регулярного чемпионата Знарок хочет заработать 2 миллиона евро, а также по миллиону – за каждый пройденный раунд плей-офф. Еще одним условием специалиста является выбор всех членов тренерского штаба.

Напомним, что "Динамо" после крупного поражения от СКА находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 5 очков в 8 матчах регулярного чемпионата. Знарок возглавлял московский клуб с 2010 по 2014 годы, под его руководством "Динамо" дважды завоевал Кубок Гагарина. Став главным тренером сборной России, Знарок в 2014 году выиграл чемпионат мира, а в 2018-м – Олимпийские игры. (Александр Рогулев).