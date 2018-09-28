326 минут 24 секунды - новый рекорд чемпионатов от СКА

Нападающий "Авангарда" Максим Тальбо прервал рекордную сухую СКА на отметке 326 минут 24 секунды. Питерские армейцы, не пропускавшие на протяжении четырех матчей, превзошли рекорд "Лады", чей вратарь Иржи Трвай в сезоне-2003/04 не пропускал 305 минут 56 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)
Серия СКА без пропущенных голов
|
Дата
|
Вратарь
|
Матч
|
Гол соперника
|
Время
|
14.09.2018
|
Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ
|
Спартак (д) – 2:1
|
Глеб ШАШКОВ (2.26)
|
57.34
|
18.09.2018
|
Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ
|
Северсталь (г) – 5:0
|
-
|
60.00
|
20.09.2018
|
Игорь ШЕСТЕРКИН
|
Динамо М (г) – 4:0
|
-
|
60.00
|
22.09.2018
|
Игорь ШЕСТЕРКИН
|
Локомотив (г) – 2:0
|
-
|
60.00
|
26.09.2018
|
Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ
|
Сибирь (д) – 5:0
|
-
|
60.00
|
28.09.2018
|
Маркус ХЕЛЛЬБЕРГ
|
Авангард (д) -
|
Максим ТАЛЬБО (28.50)
|
28.50