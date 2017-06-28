Юниорская сборная России сыграет на Мемориале Ивана Глинки

Традиционный Мемориал Ивана Глинки пройдет в Бржеславе и Братиславе с 7 по 12 августа. В турнире примут участие восемь сборных из игроков не старше 18 лет. Разделены они будут на 2 группы.

В группу A, которая сыграет в Бржеславе, попали Чехия, Швеция, Швейцария и США.

В группе B, поединки которой пройдут в Братиславе, сыграют Словакия, Канада, Финляндия и Россия.

Из групп в полуфинал выйдут два первых места, команды, не попавшие в плей-офф, разыграют турнир за 5 - 8-е места.

Россияне сыграют с Канадой 7 августа, со Словакией - 8 августа, с Финляндией - 9 августа.