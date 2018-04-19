Владислав Третьяк: "Свечников не приехал на ЮЧМ по состоянию здоровья"

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о ситуации с Андреем Свечниковым, который не сыграет на ЮЧМ. Он отметил, что хоккеист не смог приехать по состоянию здоровья.

– "Бэрри" одобрил участие Свечникова на Юниорском чемпионате мира, но сам хоккеист не смог приехать на турнир по состоянию здоровья. Никакие санкции IIHF канадский клуб не коснутся, – сказал Третьяк.

– Получили ли в ФХР подтверждение его повреждения?

– Вы что, врач? Нам достаточно официальной позиции клуба и хоккеиста. (Евгений БЕЛОУСОВ)