Владислав Третьяк: "Свечников не приехал на ЮЧМ по состоянию здоровья"

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о ситуации с Андреем Свечниковым, который не сыграет на ЮЧМ. Он отметил, что хоккеист не смог приехать по состоянию здоровья.
– "Бэрри" одобрил участие Свечникова на Юниорском чемпионате мира, но сам хоккеист не смог приехать на турнир по состоянию здоровья. Никакие санкции IIHF канадский клуб не коснутся, – сказал Третьяк.
– Получили ли в ФХР подтверждение его повреждения?
– Вы что, врач? Нам достаточно официальной позиции клуба и хоккеиста. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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V0VaN
hrenobl68, тебе сколько лет? ты школьник? вспомни сколько лет владик утирался несправедливым дисквам наших хоккеров на чм и не поддерживал протесты... да даже посмотри соседние новости... свечников: " я здоров и готов ехать на чм", третьяк "ждём свечникова до последнего"....где это? владик опять утёрся(((( хотя вратарь шыкарный был... видал немного его в деле))
20:35 20 апреля
hrenobl68
V0VaN, чушь городишь, мы что в банде живем что ли? Человек свободен в своем выборе. Что, Третьяк должен был прилюдно заклеймить его позором и наслать кары небесные на Канаду?
18:20 19 апреля
V0VaN
В этом весь Владик-функционер. Плюнули - утёрся. Ещё и всех убедит, что это не плюнули, а слеза счастья потекла по щеке....
17:45 19 апреля