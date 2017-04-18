Владислав Третьяк: "ФХР поддержала решение провести юниорский ЧМ-2018 в Магнитогорске"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что решение провести финальную часть юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске было принято руководством Челябинской области. По его словам, ФХР поддержала это решение. Чемпионат мира среди игроков до 18 лет в следующем году пройдет в Челябинске и Магнитогорске.

– Решено, что финальная часть юниорского чемпионата мира пройдет в Магнитогорске, такое решение было принято руководством Челябинской области, губернатором, а федерация поддержала это решение, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка.