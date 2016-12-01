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Валерий Брагин: "В Новогорске российская молодежка будет готовиться на маленькой площадке"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин сообщил, что на сборах в Новогорске команда будет тренироваться на маленьких площадках, чтобы подготовиться к чемпионату мира в Канаде. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января. Перед ним российская молодежка  проведет два контрольных матча: с Данией (20 декабря) и Швецией (22 декабря).

- Тщательно проанализировали выступление на ноябрьских турнирах и остановились на этих кандидатах, - цитирует официальный сайт ФХР Брагина. - Костяк команды тренерский штаб для себя сформировал, за оставшееся время должны еще раз посмотреть в деле кандидатов на оставшиеся позиции. Все необходимые условия для подготовки нам созданы. В частности, в Новогорске будем готовиться на маленькой площадке, так как чемпионат мира пройдет в Канаде.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12752

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