Валерий Брагин: "В непростой момент хоккеисты сборной России не запаниковали"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над командой OHL (4:3) отметил, что в решающий момент никто не запаниковал. Счет в серии стал 2:1 в пользу россиян. В следующей встрече российская молодежка сыграет вновь с командой OHL.

– Как я не раз говорил, мы делаем акцент на правильных тактических действиях команды, – приводит официальный сайт ФХР слова Брагина. – Сегодня, несмотря на появление в составе четырех новых игроков, которые присоединились к нам только вчера вечером, в плане общекомандных взаимодействий получалось намного лучше, чем в матчах с Западной лигой. Отсюда и результат.

– Самый непростой отрезок – первая половина второго периода, когда соперник прилично поддавил?

– В перерыве предупреждали, что соперник будет стремиться воспользоваться фактором ближней "лавки". Канадцы, уступая в счете, действительно добавили, поэтому пришлось непросто. Но команда справилась, выравняла игру. Третью шайбу могли забрасывать гораздо раньше – моментов создали достаточно.

– Но ключевой момент матча точно случился в третьем периоде – канадцы за несколько минут превратили 1:3 в 3:3, но российская команда почти сразу вышла вперед. Как удалось так быстро прийти в себя?

– Настраивали команду играть на победу. В непростой момент никто не запаниковал. После третьей пропущенной шайбы говорили ребятам, что надо сразу перевести игру. Как только получилось – сразу забили.

– Вы отпустили в клубы всех четырех кандидатов из лиги Онтарио. По кандидатурам Сергачева, Тянулина, Коростелева и Соколова определились за одну игру?

– Нет. По одному матчу вообще сложно делать выводы. Ведь стабильность остается очень важным критерием, и лучше было бы проверить их в двух играх. Но у ребят такой сложный график в клубах, что решили не дергать их туда-сюда.