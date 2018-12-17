Три россиянина вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова

Вратарь юниорской сборной России Ярослав Аскаров, нападающие команды Илья Николаев и Василий Подколзин вошли в состав символической сборной Кубка мирового вызова, информирует пресс-служба турнира.

В финале юниорская сборная России проиграла команде США со счетом 0:2.

Аскаров провел на турнире четыре матча, в которых пропустил шесть шайб. Один раз он отыграл на ноль.

Также в символическую сборную вошли нападающий Бобби Бринк (США) и защитники Ти Джей Ллойд (Канада), Ронни Эттард (США).