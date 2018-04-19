Шведский юниор о чемпионате мира в России: "Арена в Магнитогорске - шикарная"

Нападающий юниорской сборной Швеции Джонатан Берггрен прокомментировал итоги стартового матча юниорского чемпионата чира в Магнитогорске против Швейцарии (3:1). Форвард отметился хет-триком, ставший первым в его карьере за сборную.
– Первая игра всегда тяжелая, - сказал Берггрен. - Получился хороший старт турнира. Благодарю партнеров, которые позволили мне сыграть в свою игру.
– Образовалась у вас "химия" с Давидом Густафссоном?
– Он очень хороший центр, который ответственно подходит к игре в защите.
– Как вам помог опыт выступления за взрослую команду "Шеллефтео"? Добавило ли вам это уверенности?
– Да, это способствует росту!
– Какой момент игры был самым важным?
– Для меня это первая шайба.
– Это ваш первый хет-трик за сборную Швеции?
– Да, первый. И это прекрасно!
– Вы рады этому событию?
– Я уже думаю о следующей игре, а эта уже закончилась.
– Какие впечатления от Магнитогорска и России?
– Шикарная арена. В раздевалке все сделано очень профессионально.
– Можно ли сравнивать этот чемпионат с Мемориалом Глинки?
– Я думаю, что все также.
– Что скажете насчет отстутвия Расмуса Далина в сборной?
– Он замечательный игрок, но у нас и так отличная защита.
– Что можно ожидать от Белоруссии в следующей игре?
– Думаю, что игра будет острой. Защита у них хорошая. Будет тяжело. (Юрий ШИРИНКИН)