Шведский юниор о чемпионате мира в России: "Арена в Магнитогорске - шикарная"

Нападающий юниорской сборной Швеции Джонатан Берггрен прокомментировал итоги стартового матча юниорского чемпионата чира в Магнитогорске против Швейцарии (3:1). Форвард отметился хет-триком, ставший первым в его карьере за сборную.

– Первая игра всегда тяжелая, - сказал Берггрен. - Получился хороший старт турнира. Благодарю партнеров, которые позволили мне сыграть в свою игру.

– Образовалась у вас "химия" с Давидом Густафссоном?

– Он очень хороший центр, который ответственно подходит к игре в защите.

– Как вам помог опыт выступления за взрослую команду "Шеллефтео"? Добавило ли вам это уверенности?

– Да, это способствует росту!

– Какой момент игры был самым важным?

– Для меня это первая шайба.

– Это ваш первый хет-трик за сборную Швеции?

– Да, первый. И это прекрасно!

– Вы рады этому событию?

– Я уже думаю о следующей игре, а эта уже закончилась.

– Какие впечатления от Магнитогорска и России?

– Шикарная арена. В раздевалке все сделано очень профессионально.

– Можно ли сравнивать этот чемпионат с Мемориалом Глинки?

– Я думаю, что все также.

– Что скажете насчет отстутвия Расмуса Далина в сборной?

– Он замечательный игрок, но у нас и так отличная защита.

– Что можно ожидать от Белоруссии в следующей игре?

– Думаю, что игра будет острой. Защита у них хорошая. Будет тяжело. (Юрий ШИРИНКИН)

