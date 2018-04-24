Руслан Исхаков: "При 1:4 получили от тренера"

Нападающий юниорской сборной России Руслан Исхаков после матча ЮЧМ со Словакией (6:5 Б) отметил, что в этом возрасте зачастую команды совершают камбэки. Россияне уступали по ходу игры со счетом 1:4.

- Какие слова можете подобрать к голевому безумию?

- Только положительные эмоции после группового этапа. Главное было победить, чтобы с положительным настроем начать четвертьфинал.

- Сколько камбэков у вас в карьере?

- С нашим возрастом такое часто происходит, в моей карьере такое впервые.

- При 1:4 не было опустошенности.

- В раздевалке получили от тренера, но собрались, потому что нужно было победить. Семь тысяч человек пришли, чтобы посмотреть как мы словакам проигрываем?

- Во время тайм-аута что творилось на скамейке.

- Тренер сказал: "Что за дела? Надо играть как мы умеем играть!"

- Почему буллит не забили?

- Честно говоря, перенервничал, и когда выходил на лед, собирался немного другое сделать. Может, психика.

- Удивило, что в овертайме у вас выходило два защитника и нападающий?

- Да, удивило, но тренеры выбрали такой формат

- Как вы забили?

- Была затяжная атака, на протяжении минуты мы постоянно бросали. Словаки блокировали.

- Давление спало после этого гола?

- Слава богу, что забил, потому что два матча сухая серия продолжалась - это не очень хорошо для меня. После гола был прилив адреналина. Перенесу это все на четвертьфинал, и будет легче.

- Какие впечатления от США.

- Играли с один раз и вели, но в концовке пропустили пять голов. У нашей команды ахиллесова пять - можем упустить победу, уверенно ведя в счете. Думаю, на чемпионате мира мы такого не допустим. Попытаемся в этом году прервать их золотую серию.

- Много знакомых было в сборной Словакии?

- Конечно, все-таки провел там полтора года. Сейчас пообщаемся после игры.

- Почему много друзей?

- Год я играл в Транаве. Раньше я играл в СШОР "Спартак" и не видел продолжения карьеры в МХЛ, потому что там играли бы в МХЛ старшие ребята. Из Словакии поступило предложение, и это был пока мой лучший сезон. Там я играл за команду U18. Поначалу язык другой и жизнь строилась по-другому. Для меня было не так напряженно, как в 16-миллионной Москве. За 6 месяцев появилось много друзей и язык подучил. (Евгений БЕЛОУСОВ)