Россия по буллитам обыграла Словакию и в 1/4 финала ЮЧМ сыграет с США

Россия в матче группового турнира юниорского чемпионата мира по буллитам обыграла Словакию – 6:5. В составе российской команды дубль оформил Кирилл Марченко. Победный буллит исполнил Семен Кизимов.

Отметим, что по ходу второго периода Россия проигрывала со счетом 1:4, однако до перерыва смогла сравнять счет.

Подопечные Александра Зыбина заняли второе место в группе B и в четвертьфинале сыграют с США.

Другие пары четвертьфинала выглядят так: Канада - Чехия, Швеция - Словакия и Финляндия - Белоруссия.

ЧМ U18

Группа B

Россия – Словакия – 6:5 Б (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чайкович – 1 (бол., Иленчик, Окульяр), 13:27 – 0:1. Длугош – 1 (бол., Сойка, Мразик), 15:00 – 0:2. Бучко – 1 (Ткач), 15:22 – 0:3. Марченко – 3 (Романов, Охотюк), 17:00 – 1:3. Ткач – 1 (Паулины), 28:59 – 1:4. Мисюль – 1 (бол., Малышев, Дорофеев), 32:01 – 2:4. Романов – 1 (Кизимов, Соркин), 33:32 – 3:4. Подколзин – 2 (Морозов), 34:00 – 4:4. Мразик – 1 (бол., Длугош, Дзуган), 47:50 – 4:5. Исхаков – 2 (Соркин, Спиридонов), 52:36 – 5:5.

Победный буллит: Кизимов.

Вратари: Мифтахов (Д. Исаев, 15:22) – Вылетелка.

Броски: 44 (17+16+10+1) – 27 (11+5+7+4).

Судьи: Николич, Пражак.

24 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.