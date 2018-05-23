План ремонта ледового дворца "Сибирь" к юниорскому чемпионату мира-2023 представят в июне

Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что предварительный план и объем работ по ремонту Ледового дворца спорта "Сибирь" подготовят к концу июня. Он отметил, что у региона уже есть хорошая парктика строительства двух подобных площадок.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) 18 мая утвердила проведение молодежного чемпионата мира-2023 в Новосибирске. Отмечается, что к началу турнира в городе построят новый ледовый дворец, однако часть матчей будет проходить на старой арене.

– У нас есть время, чтобы системно и детально подойти к этому вопросу, практика двух стадионов – она нормальная, – цитирует ТАСС Ахапова. – Такое поручение губернатора есть, оно будет исполнено, в какие сроки – мы будем понимать до конца июня. Системно будем готовиться к этому вопросу, понимая, что в 2022 году, скорее всего, придется провести какой-то тестовый турнир, и это нормальная практика соревнований такого масштаба.

Чемпионат мира в Новосибирске! Это прорыв