ИИХФ планирует провести полуфинал и финал молодежного ЧМ-2023 в Новосибирске

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил о возможности проведения полуфиналов и финала молодежного чемпионата мира 2023 года. В мае Международная федерация хоккея утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее ИИХФ стала рассматривать для проведения молодежного ЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если построит стадион.

- В начале мы говорили только о Новосибирске, но когда решение было принято, от Федерации хоккея России поступил запрос, чтобы Омск тоже принял мероприятие, - цитирует ТАСС Фазеля. - Мы знаем о проблемах на арене в Омске, но это хорошая возможность. Мы по-прежнему хотим играть полуфиналы и финал в Новосибирске, и на групповом турнире будет играть сборная России. Я думаю, что это хорошо для Сибири и для Омска в целом, это хорошая возможность построить новую арену.