Да будет свет! Юниорская сборная России доиграла матч с Канадой, удержав победу

Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) в стартовом матче Кубка вызова победила одну из трех сборных Канады ("Канада в красном") со счетом 4:2.

В составе российской команды отличились Василий Пономарев, Павел Тютнев, Илья Рычков и Марат Хуснутдинов.

Напомним, что этот матч должен был пройти вчера, однако был остановлен в третьем периоде (при счете 3:2 в пользу России) из-за проблем с освещением на арене в канадском Куиспамсисе.

Работникам стадиона не удалось восстановить освещение. В результате по договоренности между командами оставшиеся семь минут были доиграны сегодня.