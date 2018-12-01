Браташ и игроки юношеской сборной посетили онкологический центр

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и игроки юношеской сборной России побывали в детском онкологическом научном центре имени Блохина. Хоккеисты пообщались с маленькими пациентами, сделали им подарки и поиграли в настольный хоккей.

В минувшую пятницу главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и игроки сборной России U18 побывали в детском онкологическом научном центре имени Блохина.



Постарались подарить положительные эмоции маленьким пациентам центра, а главное – увидели их неподдельную радость pic.twitter.com/IZIC7t5E0O – Хоккей России (@russiahockey) 1 декабря 2018 г.