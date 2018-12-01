16:46 | Хоккей — Юниоры

Браташ и игроки юношеской сборной посетили онкологический центр

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Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и игроки юношеской сборной России побывали в детском онкологическом научном центре имени Блохина. Хоккеисты пообщались с маленькими пациентами, сделали им подарки и поиграли в настольный хоккей.

 

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