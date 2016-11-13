Артем Чмыхов: "Суперсерия объединяет, но у нас и так сплоченный коллектив"

Молодежная сборная России начала подготовку к третьему матчу Суперсерии-2016. Россиянам предстоит поединок со сборной лиги Онтарио. Четыре хоккеиста – Михаил Сергачев, Артур Тянулин, Никита Коростелев и Дмитрий Соколов – покинули расположение сборной после игры в Норт-Бэй. Во втором матче со сборной Онтарио тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным сможет рассчитывать на 23 хоккеистов, которые прибыли со сборной из России. Первую тренировку в FirstOntario Center молодежка провела в следующих сочетаниях:

Вратари: К.Волков, Красоткин, Сухачев.

"Красные": Е.Зайцев – Петрищев, Ал.Волков – Квартальнов – Ураков.

"Белые": Фазылзянов – Дронов, Юртайкин – Алексеев – Крикуненко.

"Зеленые": Чмыхов – Щемеров, Ли – Беляев – Дыняк.

"Синие": Фаткуллин – Арт.Волков, Костин – Рубцов – Карнаухов.

– На Ниагарском водопаде очень понравилось, – цитирует официальный сайт ФХР Чмыхова. – Лично я был здесь не в первый раз, но именно сейчас было полезно отвлечься от переездов и перелетов. Говорите, суперсерия способствует сплочению коллектива? Перед отъездом в Канаду разговаривал с ребятами из ЦСКА, кто играл здесь в прошлые годы, у всех от турнира остались только самые положительные впечатления. Рассказывали и про уровень игры, и про атмосферу. Мы прочувствовали на себе. Суперсерия способствует рождению коллектива на чемпионат мира? Считаю, что и так у нас очень сплочённый и дружный коллектив! Но, конечно, даже любая тренировка объединяет, а такой турнир как суперсерия – тем более. Мы все объединены общей целью, и каждый рассчитывает попасть на молодежный чемпионат мира. Будем стараться выиграть турнир, а тренерский штаб решит, на кого рассчитывать дальше.