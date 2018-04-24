Александр Зыбин: "Американцы много пропускают на больших площадках"

Главный тренер сборной России Александр Зыбин отметил, что хорошо знает соперника команды по четвертьфиналу ЮЧМ - сборную США. Игра состоится 26 апреля.

- Что известно об американцах?

- Мы знаем сборную США, которая в одном составе играет весь год. Против нее мы играли, это солидная быстрая команда. На наших площадках много пропускают. Есть у нас наработки, будем с завтрашнего дня готовится.

- Последуют изменения в тройках и парах?

- После просмотра еще раз поговорим с ребятами и решим. Есть у нас к кое-кому претензии. (Евгений БЕЛОУСОВ)