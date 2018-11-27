Юдин - о назначении Знарка: "Самое трудное, когда не пускают на такие должности. Как меня, к примеру"

Экс-защитник сборной России и вице-чемпион мира-2002 Александр Юдин прокомментировал возвращение Олега Знарка в команду. Напомним, что экс-наставник национальной команды был назначен консультантом штаба сборной.

- Назначение Знарка положительно повлияет на хоккей в России?

- Это очень хорошая новость. Он до мозга костей профессионал, любит хоккей. Великолепно, что возвращаются шикарные специалисты в наш вид спорта. Олег будет работать там, где он нужен.

- Не считаете, что Знарку с его лидерскими качествами не подойдет роль второго плана?

- Ему тоже надо расти, вникать. Главное, что допустили. Потому что самое трудное, когда не пускают на такие должности. Как меня, к примеру. И с этим ничего не можешь поделать. Если в профессии все понимаешь, разбираешься в нем, то это всем идет во благо.

- Зачем это нужно Знарку?

- Сейчас трудное время и нелегко попасть в обойму. К примеру, у кого-то другая специализация, а он в хоккее. А кто хоккеист, тот занимается выращиванием овощей и фруктов. А кто должен этим заниматься, работает в ОВД. Получается, что каждый занимает не тот пост. Если ты всю жизнь в хоккее, то сам бог велел работать в сборной России, потому что Знарок там все и всех знает, немало завоевал. Назначение пойдет на пользу всем.

- Долго ли он продержится на этом посту?

- У нас сейчас очень плохое время. Приходит хороший человек, а говорят: "долго ли он продержится?" Вокруг может быть много людей, которые не связаны с хоккеем. Они будут делать все для того, чтобы он долго не продержался. А кто понимает хоккей, они захотят ему помочь и делом и словом. А в итоге продержится тот, кто не соображает ничего в игре. (Арман Мкртчян)