Владислав Третьяк: "А ведь мы просто катали соперника в первые два периода"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после поражения от Швеции (1:3) в матче Кубка Первого канала отметил, что для него это неожиданный результат. По словам руководителя, удаления сломали игру.

- Надо реализовывать моменты, тем более, что их было много в первом периоде, а если этого не делаешь - судьба всегда так оборачивается. Не забил - получи, - отметил Третьяк.

- Неприятно начинать домашний турнир с поражения. Согласны?

- Не хотелось бы этого, конечно, но что сделаешь? Дома всегда хочется выигрывать. Посмотрим, что будет завтра, но сейчас настроение у всех не очень хорошее. Я вообще сегодня не волновался, хотя обычно, волнуюсь. Но наши устали в третьем периоде. Там было три удаления подряд, а это очень тяжело. Можно выстоять, когда ведешь 3:1 или 4:1. И первый гол получился какой-то нелепый. А ведь мы просто катали соперника в первые два периода.

- Хочется узнать ваше мнение, как вратаря: можно ли среагировать в моменте, когда шайба идет в "домик" от конька?

- Тяжело, потому что ты сконцентрирован на другом.

- Может стоит сокращать количество матчей, чтобы давать людям потренироваться?

- Ну а что сокращать, мы же в Финляндию поехали и всех обыграли. Просто надо забивать, а это мастерство. Ведь сколько моментов было?

- Тактика была правильна, что ориентировались на клубные тройки?

- Полтора периода наша игра смотрелась. Входы в зону были хорошие. Никаких опасений не возникало. Но шайба не шла в ворота, а потом случился третий период.

- Жалко, что не было Шипачева и Дадонова, все-таки связка забивная. Согласны?

- Этот вопрос задайте тренеру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)