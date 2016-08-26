Валерий Брагин: "По матчу со Швецией есть вопросы к дисциплине"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над сборной Швеции (4:1) в матче Турнира четырех наций подчеркнул, что у него есть вопросы к команде по дисциплине. По словам Брагина, игроки получили слишком много удалений.

– Мы быстро забросили три шайбы, а после этого уже шла более-менее равная игра, – приводит официальный сайт ФХР слова Брагина. – В тактическом плане порой возникали проблемы, хотя временами у команды получалось показывать то, что мы от них ждем. А так победа – это всегда победа, но впереди много работы. Надо прибавлять во многих компонентах, включая игру в неравных составах. Также есть вопросы к дисциплине – удалений получили многовато. От такого надо уходить. Ну и, конечно, реализация. Не забить шесть выходов "один в ноль", конечно, никуда не годится. А понравилось, что команда восприимчива – во втором перерыве внесли коррективы в игру, и в заключительном периоде в плане тактики стало получаться уже больше.