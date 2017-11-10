Шайба Кубалика принесла Чехии победу над Швейцарией в матче Кубка "Карьяла"

Сборная Чехии в матче Кубка "Карьяла" одержала победу над Швейцарией – 3:2.

В составе чехов по два очка (1+1) на свой счет записали нападающие Милан Гулаш и Доминик Кубалик.

Данная победа стала первой для чехов на турнире. В следующей встрече, которая пройдет 12 ноября, они сыграют со сборной России.

Евротур

Кубок Карьяла

Чехия - Швейцария - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Гулаш - 1 (бол., Крейчик, Кубалик), 2:02 - 1:0. Радил - 2 (бол., Клепиш, Накладал), 19:46 - 2:0. Хас - 1 (Праплан, Холленштайн), 22:50 - 2:1. Кубалик - 1 (Гулаш), 32:52 - 3:1. Амбюль - 1 (Дю Буа, Леффель), 50:54 - 3:2.

Вратари: Мазанец - Сенн (57:53).

Штраф: 8 - 16.

Броски: 29 (9+13+7) - 24 (11+6+7).

Судьи: Каукокари, Хейккинен.

10 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица – здесь