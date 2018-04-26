Сборная России начала тренировку перед матчем с финнами без Капризова

Сборная России проводит тренировку в преддверии матча Евротура против Финляндии. В первом звене у национальной команды занимаются защитники Динар Хафизуллин и Антон Белов, а также нападающие Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев и Евгений Дадонов.

Полностью сочетания игроков выглядят следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров;

Динар Хафизуллин, Антон Белов - Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев, Евгений Дадонов;

Алексей Береглазов, Егор Яковлев - Станислав Галиев, Владимир Ткачев, Павел Бучневич;

Никита Нестеров, Алексей Марченко - Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Никита Сошников;

Владислав Гавриков, Альберт Яруллин - Александр Барабанов, Илья Каблуков, Максим Мамин.

Защитник Никита Трямкин, а также форварды Кирилл Капризов, Кирилл Семенов и Виктор Тихонов будут заниматься в черных майках, они выйдут на лед позже партнеров по команде.

Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 26 апреля в Хельсинки. Начало игры - 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.