Сборная России начала тренировку перед матчем с финнами без Капризова

Сборная России проводит тренировку в преддверии матча Евротура против Финляндии. В первом звене у национальной команды занимаются защитники Динар Хафизуллин и Антон Белов, а также нападающие Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев и Евгений Дадонов.
Полностью сочетания игроков выглядят следующим образом:
вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров;
Динар Хафизуллин, Антон Белов - Алексей Кручинин, Алексей Бывальцев, Евгений Дадонов;
Алексей Береглазов, Егор Яковлев - Станислав Галиев, Владимир Ткачев, Павел Бучневич;
Никита Нестеров, Алексей Марченко - Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Никита Сошников;
Владислав Гавриков, Альберт Яруллин - Александр Барабанов, Илья Каблуков, Максим Мамин.
Защитник Никита Трямкин, а также форварды Кирилл Капризов, Кирилл Семенов и Виктор Тихонов будут заниматься в черных майках, они выйдут на лед позже партнеров по команде.
Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 26 апреля в Хельсинки. Начало игры - 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- Сборная России (Хоккей)
- Виктор Тихонов (младший)
- Антон Белов (хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Евгений Дадонов
- Динар Хафизуллин
- Алексей Кручинин
- Никита Трямкин
- Кирилл Семенов
- Кирилл Капризов
- Алексей Бывальцев