Роман Ротенберг: "Конкуренция в КХЛ? В других лигах похожая ситуация"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг после победы сборной России над Чехией (5:2) в матче Кубка "Карьяла" поделился мнением об уровне конкуренции в КХЛ. Также он отметил, что ситуация не сильно отличается от других лиг.

- Даже если брать две сборные, на две трети они состоят из хоккеистов СКА и ЦСКА. Это проблема?

- На Кубке "Карьяла" у нас были игроки из семи клубов.

- И 18 представляли СКА и ЦСКА.

- Здесь надо смотреть на конкурентоспособность самой лиги. Если мы сейчас посмотрим на ситуацию в других лигах – там примерно похожая ситуация. Есть клубы-лидеры. Есть клубы-аутсайдеры. Вот над этим нужно работать. Это долгосрочная такая работа. И, наверное, здесь надо подумать о разных вариантах. Как к этому прийти. Но если вы посмотрите на наши сборные с точки зрения того, насколько это проблема, если посмотрите на их результаты, особенно олимпийской сборной – наверное, это не проблема. Если посмотрите на факты. Как наши сборные сейчас выступают на международном уровне. Если бы это было проблемой, мы бы не показывали высокий уровень на международных турнирах. Новые фамилии ведь появились. Тот же Григоренко, сделавший хет-трик. В прошлом году он здесь не играл.

- Вы, владея большей информацией, уверены в том, что мы поедем на Олимпиаду под своим флагом?

- Олимпиада была создана для того, чтобы объединить народы, спортсменов и зрителей. В нашем понимании – мы едем на Олимпиаду под нашим флагом. И мы к этому готовимся. (Игорь ЕРОНКО)