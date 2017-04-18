Призер Олимпиады-1948 и политзаключенный Густав Бубник скончался в возрасте 88 лет

Сегодня в возрасте 88 лет скончался известный чешский хоккеист Густав Бубник, сообщает официальный сайт чешской федерации хоккея. Бубник является серебряным призером Олимпийских игр-1948 в составе сборной Чехословакии.

На клубном уровне Бубник выступал за "ЛТЦ Прагу", в составе которой четыре раза подряд выигрывал национальный чемпионат. Также он выступал за "АТК Прага", "Спартак Брно" и братиславский "Слован". В 1950 году Бубник был приговорен к лишению свободы на 14 лет за шпионаж и измену, однако помилован в 1955 году.