Олег Знарок: "Надо давать шанс молодежи – неизвестно, сыграют ли энхаэловцы на Олимпиаде"

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок подчеркнул, что решил предоставить шанс молодежи в матчах Кубка "Карьяла". Специалист признался, что делает это с прицелом на Олимпиаду-2018, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Почему решили вызвать в сборную молодых игроков, а не опытных?

– Мы всегда вызывали на Кубок "Карьяла" молодых. На Московский турнир вызываем другой состав. Надо давать шанс молодежи. Они играют неплохо. Чем больше у них будет практики в сборной, тем лучше для них. Еще неизвестно, будут ли на Олимпиаде играть энхаэловцы.

- Специально разговаривали с молодыми игроками, которых вызывали в сборную? Тройка Гусев - Прохоркин - Барабанов может стать лидерами сборной на Кубке Карьяла?

- А уже напечатали состав? Я не видел. В армейской тройке собраны очень хорошие молодые хоккеисты. Вполне возможно, что они проявят себя.

Сборная молодых звезд России. Кого вызвал Знарок