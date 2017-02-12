Олег Знарок: "Евротур - это всего лишь этап подготовки к ЧМ"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр против Чехии (4:2) отметил, что активное привлечение молодых хоккеистов в команду ничего не означает, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист подчеркнул, что "Евротур – это всего лишь этап подготовки к ЧМ".

– В этом сезоне впервые была сделана ставка на молодежь, два этапа вы провели молодыми игроками, они выиграли все свои матчи, впервые за четыре года сборная России победила в Евротуре, причем за этап до его окончания. Что это означает?

– Ничего не означает. Что это может означать?

– Настолько талантливая молодежь? Или настолько мотивированная, что обыгрывает всех соперников?

– Я думаю, что желание огромное попасть на чемпионат мира. За счет желания и выигрывают.

– По-вашему, это вообще никого не должно удивлять, что молодежь приезжает на Кубок "Карьяла", все матчи выигрывает, потом приезжает на Шведские игры и снова все матчи выигрывает? А вроде как основной состав остается вторым на Кубке Первого канала. Одним желанием все объясняется?

– Я думаю, что как раз в желании дело. В первую очередь. Мастерства может не хватать, но желание бьет через край, поэтому парни бьются, играют по заданию.

– Не наводит ли это на мысли и на чемпионат мира в таком ключе команду собрать?

– Ничего не наводит. Когда будет чемпионат мира – там будет видно. Вообще, Евротур – это всего лишь этап подготовки к ЧМ. А на что наводит – я вам все равно не скажу.

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