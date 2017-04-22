Олег Браташ: "Сборная России много сил отдала на меньшинство"

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после матча Евровызова против Швейцарии (1:2) отметил, что команда подсела физически в третьем периоде из-за большого количества удалений. По его словам, россияне не смогли показать своей лучшей игры.

- В первом и втором периоде мы имели достаточно шансов, но смогли забить всего один гол, - заявил Браташ. - В третьем периоде команды не хватило, чтобы создать моменты. Много сил отдали на меньшинство. Его сегодня много было. И пятиминутное удаление выбило из колеи. Ну а большинством мы сегодня распорядились бездарно.

Соперник был быстрый, и это все ожидалось. Просто в силу объективных и субъективных причин мы сегодня не смогли показать свою лучшую игру, то, на что способны наши игроки. Надеюсь, завтра будем играть лучше. (Отдел хоккея "СЭ")